У Харкові СБУ викрила на розкраданні грошей чиновників районної адміністрації

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Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили чиновників адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради на розкраданні грошей.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовці районної адміністрації привласнили майно та товарно-матеріальні цінності, які призначалися для потреб районних закладів освіти.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи вилучено документальні докази їхньої протиправної діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Системы пожаротушения считаются одними из самых простых систем. Нет, там тоже можно всякого технически соорудить, но в самых простых из решений можно вообще обойтись без...