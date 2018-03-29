У Харкові СБУ викрила на розкраданні грошей чиновників районної адміністрації

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили чиновників адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради на розкраданні грошей.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці районної адміністрації привласнили майно та товарно-матеріальні цінності, які призначалися для потреб районних закладів освіти.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи вилучено документальні докази їхньої протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Служба безпеки України