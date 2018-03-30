Апелляционный суд оставил в силе арест Савченко

Суд подтвердил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца до 20 мая 2018 года без права внесения залога

Апелляционный суд оставил в силе арест народного депутата Украины Надежды Савченко, передает 112.ua.

"В другой части постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 23 марта 2018 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам первого управления досудебного расследования главного следственного управления СБУ Томасюка, которое согласовано прокурором отдела Главной военной прокуратуры Банником и применено к подозреваемой Савченко, меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования продолжительностью 59 суток, то есть до 20 мая 2018 года, оставить без удовлетворения. Апелляционные жалобы защитников в интересах подозреваемой Савченко оставить без удовлетворения", - отметил судья.

Таким образом, коллегия судей Апелляционного суда оставила без удовлетворения жалобу адвокатов Савченко.

"Постановление следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 23 марта 2018 года отменить в части признания отсутствия предусмотренных законом оснований для задержания 22 марта 2018 года Савченко, освобождения ее из-под стражи в зале суда", - объявил судья.

Постановление Апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева в пятницу, 23 марта, избрал нардепу Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца до 20 мая 2018 года без права внесения залога.

Отметим, что во время своего выступления в суде нардеп объявила голодовку. Также она подчеркнула, что не собирается бежать из Украины.

В свою очередь адвокат Савченко Виктор Чевгуз рассказал о дальнейших шагах защиты.

"Сейчас в этот срок досудебного следствия на 60 суток нам нужно будет ознакомиться с материалами дела, то, что предусмотрено законом. На каждый чих прокурора нам надо отвечать адвокатскими опровержениями, ходатайствами и другими действиями, то есть доказывать. То, что мы писали в апелляционной жалобе, надо теперь доказывать, чтобы оно было в материалах досудебного следствия", - отметил он после того, как Апелляционный суд оставил в силе арест Савченко.

Напомним, 22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест.

После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката. Ее задержали, и она провела ночь в СИЗО СБУ.

Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в "ДНР".

Сама же Савченко заявляет, что планировала всего лишь "политическую провокацию". А во время судебного заседания 23 марта она заявила о глубоком пренебрежении к президенту, правительству и нардепам.