«Титушка» Крысин проведет два месяца в СИЗО. Прокурор заявил, что он имеет покровителей в «органах»

Этот приговор не касается дела об убийстве журналиста Веремия

Дарницкий районный суд г. Киева арестовал обвиняемого в преследовании активистов Майдана "титушками" Юрия Крысина на два месяца без права внесения залога.

Об этом, как пишет Сегодня, сообщилт нардеп Мустафа Найем в Facebook.

"Дарницкий районный суд г. Киева избрал организатору и участнику убийства журналиста Вячеслава Веремия меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней до 29 мая 2018 года. Обвиняемый задержан в зале суда", – написал он.

В то же время Найем отмечает, что этот приговор не касается дела об убийстве журналиста Веремия.

"Сегодня Крысина отправили под стражу по другому делу – о пособничестве в похищении и пытках участников Евромайдана. Это даже не большое достижение правосудия – Юрий Крысин и его адвокаты сами подтолкнули суд к такому решению – неоднократном неявкой адвокатов и подозреваемого в суд, бравадой и нескрываемым желанием затянуть рассмотрение дела", – отметил нардеп.

Однако такое решение, по мнению Найема, уже является большим шагом вперед.

"Обвиняемый признан таким, который не может находиться на свободе, поскольку имеет склонность препятствовать правосудию, не быть на заседании суда и влиять на свидетелей преступления. Это дает повод надеяться, что и в деле об убийстве Вячеслава Веремия будет принято адекватное решение", – подытожил политик.

Напомним, что в декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Юрия Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

По приговору суда, Крысину было назначено назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Вместе с тем, Генеральная прокуратура Украины просила суд назначить Крысину 6 лет лишения свободы и расценивает приговор как несправедливый. 28 декабря 2017 года ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину.

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Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской заявил в суде по делу «титушки» Юрия Крысина, которого обвиняют в противодействии активистам Евромайдана, похищении и пытках людей, что обвиняемый имеет «покровителей» в правоохранительных органах.

Как передает УНИАН, об этом он сообщил на заседании Дарницкого райсуда Киева в ответ адвокатам Крысина, которые попросили отвод Донскому, поскольку считают его предвзятым.

Возражая против своего отвода, прокурор, в частности, подчеркнул, что не отказывается от своих слов и действительно считает, что Крысин имеет покровителей.

В то же время он отказался называть какие-либо фамилии, поскольку для того, чтобы это сделать, подчеркнул он, необходимо этим покровителям вручить подозрение о преступлении.

Также Донской заявил, что аргументы адвокатов Крысина о том, что он как прокурор оказывает давление на свидетелей по другому делу обвиняемого - нападение на автозаправку - не соответствует действительности, поскольку в таком случае адвокаты должны заявить ему отвод в этом деле, а этого не было сделано.

В итоге суд не удовлетворил ходатайство об отводе прокурора Донского.В постановлении об отказе в удовлетворении ходатайства говорится, что аргументы защиты основаны на субъективных рассуждениях, а оснований, определенных в Уголовном процессуальном кодексе Украины, для отвода прокурора нет.