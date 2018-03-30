Новое мошенничество в интернете — «европейские банкиры»

Мошенники осваивают соцсети – в последнее время в друзья к украинцам просятся так называемые "европейские банкиры"

Новый вид мошенничества распространяется в интернете – теперь в соцсетях предлагают "льготные кредиты" под очень низкий процент. Что в этом опасного и как вовремя разоблачить аферу, – узнавали журналисты "Сегодня".

Мошенники осваивают соцсети – в последнее время в друзья к украинцам просятся так называемые "европейские банкиры". Похожие сообщения начали получать пенсионеры, зарегистрированные в соцсетях:

"Я сотрудничаю с кредитными агентствами из Франции, которые предлагают кредиты от 1000 до 1 500 000 евро любом нуждающемуся с процентной ставкой 2% годовых."

Профиль в социальной сети заполнен, но если этого человека поискать в интернете по фото, можно найти совсем другую личность. Например, француженку, однако с другим именем и не имеющую никакого отношения к банковской сфере.

Главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак показал фальшивый аккаунт в социальной сети, где неизвестные используют его фото. За четыре года он собрал таких клонов два десятка. Мошенники делали его англичанином, индусом и даже африканцем.

Он предполагает, что со странички в соцсети его фотография попала в банк картинок, откуда ее берут всевозможные аферисты. Правда, деньги у своих жертв никто из них попросить не успел. Только обещали жениться на доверчивых женщинах.

"Есть некоторые женщины, которые говорили: нам обещали жениться, поэтому мне все равно! Фотография твоя – имена там разберитесь разные! Обещали – женись. Но это всё шутки, но, в принципе, все, слава Богу, обошлось", – рассказал Юрий Сугак.

Специалист по интернет-безопасности Артем Михайлов говорит: мошенники изобрели миллионы способов обмануть доверчивых людей. Ранее присылали обычные письма. Далее перешли на электронную почту. Затем пришли в социальные сети, но цель осталась прежней:

"Вот нигерийские старые письма – это задача поделиться конфиденциальнымы данными, которые в дальнейшем используются для кражи. Более новые письма по поводу банковских данных – это абсолютно та же схема."

Главный признак злоумышленника – получение секретной информации. Псевдобанкиры, например, спрашивают данные банковской карты, чтобы, мол, перевести деньги, а липовые невесты просят о деньгах на дорогу.

"ПИН-код от карты, CVV-номер от кредитной карты – этим вообще никогда нельзя делиться, даже с сотрудниками банка, с кем угодно", – подчеркнул Михайлов.

Более того, даже если данные карты или просто деньги просит знакомый – лучше позвонить ему и лишний раз убедиться, что имеете дело не с мошенником, который завладел чужой страницей в соцсети.