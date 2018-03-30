Около 70% украинцев в Польше получают рабочие визы путем подачи фиктивных деклараций о найме

Около 70% граждан Украины, получивших разрешения на работу в Польше, работают либо в других странах Шенгенской зоны, либо не на тех местах, которые были задекларированы. Об этом сообщает Министерство семьи, труда и социальной политики Польши, передает Rzeczpospolita.

Согласно данным Реестра занятости иностранцев, за три месяца с 1 января 2018 года польские работодатели оставили 240 тыс. заявлений о намерении принять на работу иностранных граждан, в основном украинцев и частично - белорусов, однако к работе приступили только 74 тыс. человек.

Это, уверены в министерстве, очевидный признак того, что, несмотря на реформы и ужесточение правил для работодателей, они продолжают злоупотребления при трудоустройстве иностранцев.

Для получения рабочей визы необходимо, чтобы работодатель подал декларацию в центр занятости, в которой сообщил, что намерен нанять конкретного иностранного гражданина. После того как иностранец получает визу с разрешением на работу, он просто уезжает в другую страну Шенгена или работает на незадекларированной работе.

"Это свидетельствует об использовании заявлений и разрешений на работу только для получения визы для иностранца с целью пересечения границы и входа на территорию Польши и, соответственно, в Шенгенскую зону", - заявляют в Верховной контрольной палате Польши.

В среднем украинцы могут заплатить за подачу фиктивной декларации до 600 злотых. Таким образом, с учетом того, что около 150 тыс. нынешних деклараций о найме могут оказаться фиктивными, на организации рабочих виз для украинцев мошенники заработали около 90 млн злотых. // 112.ua