Российская ФСБ приказала всем мессенджерам в течение 10 дней «сдать» ключи шифрования

Федеральная служба безопасности (ФСБ) дополнила приказ о передаче организаторами распространения информации (согласно реестру, ими являются Telegram, "ВКонтакте" и пр.) ключей шифрования, установив срок, в течение которого они должны это делать. Документ с приложением, в котором обозначены сроки, подписан 27 декабря 2017 года, однако датой опубликования его на официальном портале правовой информации указано 27 марта 2018 года.

Документ дополняет приказ ФСБ от 19 июля 2016 года, уточняя сроки, в которые организаторы распространения информации обязаны передавать ФСБ "информацию для декодирования". В опубликованном документе говорится, что передача ключей должна состояться в возможно короткий срок, но не более десяти дней со дня получения запроса".

Кроме того, новый приказ назначает уполномоченным подразделением по получению ключей шифрования Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ (в прошлой редакции приказа — организационно-аналитическое управление Научно-технической службы ФСБ), а также расширяет список способов отправки запросов. Ранее такие запросы могли быть отправлены "в письменном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении". Теперь для этого могут быть использованы "технические средства связи, обеспечивающие подтверждение факта получения запроса".

Передавать ключи шифрования в ФСБ следует на магнитном носителе по почте или в форме электронного сообщения по электронной почте, как отмечалось в другом приказе службы.

Напомним, в работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой.

Ранее компания Telegram направила в Европейский суд по правам человека жалобу на штраф в 800 тыс. рублей, наложенный Мещанским судом Москвы за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

До этого Роскомнадзор направил иск в суд с требованием заблокировать Telegram Messenger Limited, если сервис не передаст ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Роскомнадзор уведомил мессенджер о необходимости исполнить требование российского законодательства в течение 15 суток.

В середине ноября 2016 года в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных была внесена соцсеть LinkedIn.

Весной 2017 года Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. // 112.ua