На Дніпропетровщині викрито ОЗГ наркодилерів, з якою «боровся»... її поліцейський співорганізатор

Поліція викрила злочинне угрупування до якого входили мешканці Павлограда. Група займалося виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих обсягах.

Співорганізатором злочинців був посадовець місцевої поліції, на якого було покладено обов’язки боротися саме з такими злочинами. Він намагався заручитися підтримкою колег з інших підрозділів, пропонуючи їм чималі гроші. Під час спецоперації затримано 10 фігурантів, які чинили опір правоохоронцям. Проведено майже 60 обшуків на території Дніпропетровської, Одеської та Черкаської областей.

До Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України (ДВБ) почали надходити відомості щодо неправомірних дій окремих співробітників поліції Дніпропетровщини. Після перевірки інформація знайшла своє підтвердження. Було встановлено, що поліцейський керівної ланки спільно з цивільними особами причетний до створення злочинної організації, яка збуває наркотики на території Дніпропетровської області.

Військова прокуратура Дніпровського гарнізону Південного регіону України, за зібраними матеріалами поліцейських підрозділу внутрішньої безпеки, розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Оперативники ДВБ за співпраці з Департаментом протидії нарокозлочинності та Департаментом захисту економіки Нацполіції встановили, що злочинну організацію створив 40-річний раніше не судимий мешканець Павлограда. «Згоду» на безперешкодну діяльність бізнесу організатор отримав від кримінальних авторитетів, натомість – вони отримували солідну частину від його прибутку.

Крім того, головний фігурант заручився підтримкою і з іншого боку. Практично співорганізатором групи наркодилерів став начальник міжрегіонального відділу Управління протидії наркозлочинності поліції Дніпропетровщини. Співробітник поліції, на якого було покладено контроль за незаконним обігом наркотиків у семи районах та трьох містах області, користуючись службовим становищем, сприяв зловмисникам та покривав їхній промисел.

За попередніми підрахунками правоохоронців, за місяць наркоторгівлі злочинна організація отримувала кілька мільйонів гривень прибутку. Вони реалізовували амфетамін, опій ацетильований, марихуану, ефедриновмісні препарати.

Реалізатори - мешканці Павлограда віком від 28 до 60 років – здійснювали торгівлю прямо з автівок, на яких пересувалися. Наркозалежні знали, о котрій годині і де стоятиме потрібний автомобіль. Наркотики продавали через вікно машини. В середньому, за день наркоділки забезпечували товаром 120 клієнтів. Кожен зі збувачів отримував щодня 500 - 1000 гривень заробітку та наркотик для власного вжитку.

Правоохоронці встановили канали постачання заборонених речовин. Так, за опієм ацетильованим організатор їздив особисто на територію Черкаської області, куди його доправляли з країн Європейського Союзу. Амфетамін виготовлявся на території Дніпропетровщини. Ефедриновмісні препарати постачали з Харківщини.

Аби наркобізнес не мав жодних перешкод, викритий працівник поліції почав «вербувати» у свої спільники працівника карного розшуку та Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. За плідну співпрацю було обіцяно систематичну «винагороду». У якості «авансу» – надано 50 тисяч гривень.

За цими фактами військова прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч.1, 2 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

10 учасників злочинного угрупування були затримані в порядку ст.208 КПК України. Зокрема, організатор та співробітник УПН. Операція проводилась спільними силами бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ, працівників Управління оперативних розробок ДВБ НПУ, Дніпропетровського УДВБ НПУ, Департаменту протидії наркозлочинності НПУ, Департаменту захисту економіки НПУ, бійців полку особливого призначення ГУНП у Дніпропетровській області та слідчими військової прокуратури.

Варто зазначити, що під час спецоперації по затриманню учасники злочинної організації чинили супротив. Один з них натравив на спецпризначенця поліції Дніпропетровщини бійцівського пса, який пошматував руки поліцейському. Другий – 23-річний представник місцевого криміналітету – тричі вистрелив з мисливської рушниці і поранив бійця полку особливого призначення. За цими фактами військовою прокуратурою додатково внесені відомості до ЄРДР за ч.2 ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського) та ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

Під час заходів у організатора вилучено 2 літри концентрату макової соломки – маляс, а також шприци з опієм ацетильваним. За цінами «чорного» ринку вартість виявлених наркотиків складає 3 мільйони гривень.

Проведено майже 60 санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської, Одеської та Черкаської областей за місцем мешкання фігурантів злочинної організації, несення служби працівника поліції та за місцем виготовлення наркотиків.

Правоохоронці вилучили більше 400 тисяч гривень, здобуті злочинним шляхом, наркотичні засоби, психотропні речовини, ефедриновмісні препарати – на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. За місцем нарколабораторії – обладнання та прекурсори для виготовлення наркотиків. Крім того, у зловмисників виявлено та вилучено гранату РГД-5, пістолет Макарова, мисливську рушницю та набої.

На теперішній час тривають заходи щодо оголошення фігурантам підозри за ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.1 ст.255 та ч.1,2 ст. 369, ч.2 ст.342 та ст. 348 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу. Затриманим учасникам злочинної організації загрожує позбавлення волі на строк до 12 років, а за посягання на життя працівника правоохоронного органу – до 15 років або довічне позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України