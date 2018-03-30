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Не «царское» это дело — с «толпой» граждан общаться: Путину придумали нелепую отмазку

30.03.2018 03:27

Песков рассказал, почему Путин не вышел к митингующим в Кемерово

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерово после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня".

Картинки по запросу Путин в Кемерово

Об этом сообщает BBC.

"Все достаточно просто: толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", – сказал Песков.

Песков отметил, что "с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно". // Сегодня

 

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