На «рекламному» хабарі викрили посадовця Одесаобленерго

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 368-3 КК України (підкуп службової особи юридичної особи приватного права, поєднаний з вимаганням).

У четвер, 29 березня, співробітники прокуратури Одещини спільно з працівниками Управління захисту економіки органів поліції в Одеській області та слідчими ГУНП в області викрили «на гарячому» посадову особу однієї з дільниць районної електромережі «ПАТ «Одесаобленерго».

Так, посадовець дільниці Біляївського РЕМ вимагав та отримав від підприємця 20 тис. грн. хабара за надання дозволу на розміщення рекламних вивісок на електроопорах на території населених пунктів Нерубайське та Усатове.

Тривають першочергові слідчі дії.

Прес-служба прокуратури Одеської області