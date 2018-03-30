Чем газовый баллон 4 поколения отличается от его предшественников?

С каждым годом количество установок газобаллонного оборудования растет и это не удивительно, ведь это отличный способ экономии для тех, кто много и часто использует свое транспортное средство.

Наиболее популярным востребованным в Украине является ГБО 4 поколения, цена которого является одной из наиболее доступных для нашего отечественного потребителя. Почему большинство автолюбителей выбирают именно 4 поколение, а не отдают предпочтение более старым/новым вариациям, и в чем основные отличия от устаревший поколений? На все эти вопросы мы постараемся ответить в данной статье.

Как купить качественное газобаллонное оборудование рассказsвают представители компании Eurogas.

Основные отличия 4-го поколения

Начнем с того, что именно четвертое поколение является одним из наиболее популярных и востребованных в Украине, так как у него есть неоспоримые преимущества перед другими, более старыми системами. Среди них:

Длительный срок эксплуатации, который может достигать 7-8 лет при периодическом проведении планового технического обслуживания и правильном использовании, согласно технической инструкции.

Влияние на общую мощность двигателя внутреннего сгорания минимальна (до 3%), сравнительно с предыдущими поколениями, которые могли значительно снижать мощность ДСВ, тем самым ускоряя его износ.

Соответствует европейским экологическим нормам, что показывает низкое содержание неблагоприятных для окружающей среды элементов в отработавших газах. Конечно же, это определяется не только системой, но и качеством используемого газа.

Работа ДСВ плавная и без хлопков.

Является одним из наиболее универсальных и оптимальных вариантов для большинства инжекторных транспортных средств.

Эффективная работа при использовании двух видов топлива. ГБО может самостоятельно переключать виды используемый смеси в зависимости от того, сколько газа осталось в баллоне, а также вы можете делать это вручную с помощью специального переключателя.

Где купить баллон четвертого поколения в Украине?

Если вы хотите обновить ваше оборудование или поставить новое ГБО на ваше транспортное средство, тогда рекомендуем вам обращаться к профильным специалистам и мастерам, которые имеют большой опыт установки и настройки ГБО.

Помните, что такая покупка будет выгодной и целесообразной только в том случае, если вы много и часто ездите на авто. В противном случае, ваши затраты могут не окупиться или экономия будет настолько маленькой, что вы даже не заметите ее.

По материалам http://www.eurogas.ua/oborudovanie-4-pokolenia/c455/.