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«Путин — царь!». Потерявшего семью кемеровчанина, который шустро «перековался», уже видят в Госдуме

30.03.2018 09:03

Россиянин Игорь Востриков, который при пожаре в Кемерово потерял жену, троих детей и сестру, заявил, что глава РФ Владимир Путин ни коим образом не причастен к трагедии и призвал людей не выходить на митинги.

Востриков также нашел "украинский след" в жутком пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", где, по последним данным, погибли 64 человека.

Картинки по запросу Игорь Востриков

"Надо было заниматься все-таки нам, как инициативной группе, именно вот действиями МЧС. А нас - вот эти майданщики - они нас просто повели по другую сторону. Увели, понимаете, в сторону, чтобы направить нас на администрацию, не знаю, на Путина", - заявил россиянин.

Также Востриков заявил, что во времена СССР подобная трагедия была бы маловероятной, ведь тогда все "работало четко и отлажено".

"По поводу Владимира Владимировича (Путина - Ред.) вы прекрасно знаете, что он у нас не президент, а царь. Проблема не в Путине, и уж тем более не в Амане Гумировиче. Я сегодня с ним долго общался. Человек сказал нам, что будет зеленый свет, будут поддержку оказывать. А вот эти вот люди... Пока давайте без митингов. Потому что наша администрация здесь при чем?" - сказал он. 

На циничное заявление Вострикова также отреагировали блогеры. В частности, Михаил Голуб заявил, что с такими темпами мужчина скоро станет депутатом Госдумы.

"У дурака вся семья сгорела, а он про "майданщиков". Дол*оебизм не лечится", - добавил он в Twitter.

"Ясно-понятно! Вот так и продают память о своих всего несколько дней назад погибших детях!" - написано на странице "Дядюшка Шу".

Слова россиянина прокомментировал также журналист Михаил Ганницкий на своей странице в Facebook: "Даже свои дети им так себе. Пообещали, что дадут "зеленый свет" и бабок - и все, никто не виноват, при Союзе такого не было, а Путин - царь, но ни в чем не виноват". // Обозреватель

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