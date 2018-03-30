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Одессита будут судить за распространение сепаратистских призывов в соцсетях

30.03.2018 09:15

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, подозреваемого в совершении уголовного преступления против основ национальной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Одессит предстанет перед судом за распространение сепаратистских призывов в соцсетях

"Установлено, что 27-летний луганчанин, который проживал в Одессе, распространял в социальной сети Facebook публикации с призывами совершать действия для изменения границ территории и государственной границы Украины. В ходе обыска по месту жительства обвиняемого правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое вещество (каннабис), а также паспорт гражданина Украины с замененной фотографией владельца", - говорится в сообщении.

Указанному лицу сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконном приобретении, хранении наркотического средства без цели сбыта в подделке официального документа (ч.1,2 ст.110, ч.1 ст.309, ч.1 ст.358 УК Украины). // УНН

 

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