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«Генерал ГРУ» и «главный эксперт по спецслужбам» на российских телеканалах оказался мошенником

30.03.2018 09:25

«Генерал ГРУ», «золотое перо ФСБ» Валерий Малеванный, который комментировал СМИ темы, связанные с российскими спецслужбами, в том числе отравление в британском Солсбери экс-разведчика Сергея Скрипаля, в 1982 году был осужден на 10 лет «за хищение государственного или общественного имущества, путем присвоения или растраты, либо путем злоупотребления служебным положением».

Об этом со ссылкой на документы МВД сообщает Центр управления расследованиями.
 
«Генерал ГРУ»
 
Спустя четыре года Малеванный вышел по УДО. В 1998 году он в качестве председателя гаражно-строительного кооператива «Гирвас» присвоил 9045 руб. Согласно материалам дела, фигурант возместил ущерб и дело закрыли. Однако оперативную сводку ГУВД подписал сосед по даче Малеваного в Вешках,  впоследствии дослужившийся до генерала и сейчас возглавляющий УВД ЗАО по г. Москве.
 
Однако сам «генерал» объясняет свою судимость совсем иначе. В 2008 году он дал интервью журналу «Эхо планеты», где рассказал о своей нелегальной работе в период гражданской войны в Анголе под крышей строительной организации. Малеванный сообщил, что лично спас жизнь захваченному в плен резиденту ГРУ в Луанде по фамилии Туранбеков. По словам «разведчика», в начале 80-х годов его сдал вражеской разведке тогдашний вице-консул советского посольства в Анголе. «После ареста я, потомственный чекист, готовился к пыткам, даже к смерти, но продавать родину или выдавать нашу агентурную сеть не собирался», — отмечал Малеванный.
 
По его словам, советские власти добились его выдачи из ЮАР, но прямо из Шереметьево «генерала» доставили во внутреннюю тюрьму на Петровку, 38. Там его постоянно изматывали допросами и требовали дать показания на шефа в Москве и спасенного им в Анголе резидента Туранбекова. Однако после прихода Андропова к власти его освободили и предложили работу в КГБ.
 
Малеванный часто выступает в эфире прокремлевских телеканалов. В прямом эфире «Россия-1» он сообщил , что США выделили $7,5 млрд на подрывную деятельность американской разведки в Украине. Телеканалу «Звезда» Малеванный рассказал, что американские спецслужбы под видом сектантов забрасывают шпионов в Россию. В «Моменте истины» Андрея Караулова Малеваный вместе с Юрием Лужковым поведали о тайном мировом правительстве, разрушающем оборонную мощь России. Russia Today он сообщилподробности убийства президента США Джона Кеннеди.
 
В эфире «Царьград ТВ» он комментировал отравление Скрипалей: «Скрипаль находился на официальном положении сотрудника британской МИ-6. И скорее всего он влез не в свое дело. Скорее всего он, как майор ФСБ Литвиненко, который работал на Березовского, влез в какую-то аферу». Неделю спустя Малеванный на том же телеканале выдвинул уже другую версию: «Он работал на украинскую мафию, это общеизвестно, он работал на Перепеличного, который занимался контрабандой оружия и бактериологического оружия и которого убили в 2012 году».
 
Журналистам "Русской службы «Би-би-си» «генерал-майор ГРУ» рассказал, что завербовать Скрипаля британским спецслужбам удалось с помощью «медовой ловушки» — так на сленге разведчиков называют вступление в половую связь с объектом для его вербовки.
 
Малеванный присутствовал 1 марта в выставочном зале «Манеж» на послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он является автором многочисленных романов об истории спецслужб мира, издававшихся большими тиражами в России, Болгарии, Польше и Израиле. По собственному утверждению, был награжден премией «Золотое перо ФСБ». Однако в центре общественных связей ФСБ уточнили, что такой премии у них не существует. Есть «Золотое перо границы», но человеку с фамилией Малеваный ее не присуждали.
 
ИВА ЦОЙ, THE INSIDER

 

 

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