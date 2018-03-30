«Генерал ГРУ» и «главный эксперт по спецслужбам» на российских телеканалах оказался мошенником

Об этом со ссылкой на документы МВД сообщает Центр управления расследованиями.

Спустя четыре года Малеванный вышел по УДО. В 1998 году он в качестве председателя гаражно-строительного кооператива «Гирвас» присвоил 9045 руб. Согласно материалам дела, фигурант возместил ущерб и дело закрыли. Однако оперативную сводку ГУВД подписал сосед по даче Малеваного в Вешках, впоследствии дослужившийся до генерала и сейчас возглавляющий УВД ЗАО по г. Москве.

Однако сам «генерал» объясняет свою судимость совсем иначе. В 2008 году он дал интервью журналу «Эхо планеты», где рассказал о своей нелегальной работе в период гражданской войны в Анголе под крышей строительной организации. Малеванный сообщил, что лично спас жизнь захваченному в плен резиденту ГРУ в Луанде по фамилии Туранбеков. По словам «разведчика», в начале 80-х годов его сдал вражеской разведке тогдашний вице-консул советского посольства в Анголе. «После ареста я, потомственный чекист, готовился к пыткам, даже к смерти, но продавать родину или выдавать нашу агентурную сеть не собирался», — отмечал Малеванный.

По его словам, советские власти добились его выдачи из ЮАР, но прямо из Шереметьево «генерала» доставили во внутреннюю тюрьму на Петровку, 38. Там его постоянно изматывали допросами и требовали дать показания на шефа в Москве и спасенного им в Анголе резидента Туранбекова. Однако после прихода Андропова к власти его освободили и предложили работу в КГБ.

Малеванный часто выступает в эфире прокремлевских телеканалов. В прямом эфире «Россия-1» он сообщил , что США выделили $7,5 млрд на подрывную деятельность американской разведки в Украине. Телеканалу «Звезда» Малеванный рассказал , что американские спецслужбы под видом сектантов забрасывают шпионов в Россию. В «Моменте истины» Андрея Караулова Малеваный вместе с Юрием Лужковым поведали о тайном мировом правительстве, разрушающем оборонную мощь России. Russia Today он сообщил подробности убийства президента США Джона Кеннеди.

В эфире «Царьград ТВ» он комментировал отравление Скрипалей: «Скрипаль находился на официальном положении сотрудника британской МИ-6. И скорее всего он влез не в свое дело. Скорее всего он, как майор ФСБ Литвиненко, который работал на Березовского, влез в какую-то аферу». Неделю спустя Малеванный на том же телеканале выдвинул уже другую версию: «Он работал на украинскую мафию, это общеизвестно, он работал на Перепеличного, который занимался контрабандой оружия и бактериологического оружия и которого убили в 2012 году».

Журналистам "Русской службы «Би-би-си» «генерал-майор ГРУ» рассказал , что завербовать Скрипаля британским спецслужбам удалось с помощью «медовой ловушки» — так на сленге разведчиков называют вступление в половую связь с объектом для его вербовки.

Малеванный присутствовал 1 марта в выставочном зале «Манеж» на послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он является автором многочисленных романов об истории спецслужб мира, издававшихся большими тиражами в России, Болгарии, Польше и Израиле. По собственному утверждению, был награжден премией «Золотое перо ФСБ». Однако в центре общественных связей ФСБ уточнили, что такой премии у них не существует. Есть «Золотое перо границы», но человеку с фамилией Малеваный ее не присуждали.

ИВА ЦОЙ, THE INSIDER