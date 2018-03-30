В Госдепе США ответили на «зеркальные» действия Москвы

Решение о выдворении американских дипломатов из миссий в Москве и Екатеринбурге демонстрирует, что Россия не заинтересована в диалоге с США. Об этом на брифинге представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Для российского ответа нет объяснения. Наши действия были всецело продиктованы нападением на Соединенное Королевство, на британского подданного и его дочь. Напомню, это первый случай применения нервно-паралитического агента "Новичок" в мирное время, на территории нашего союзника", – сказала Нойерт.

По ее словам, 28 стран – партнеров Великобритании приняли оправданное решение о высылке 153 "российских шпионов" из дипмиссий.

"Как я понимаю, Россия планирует предпринять ответные действия против 28 стран, выразивших солидарность с Великобританией. Это продолжение пути самоизоляции, начатого отрицанием причастности к химической атаке. Мы изучаем детали принятых Россией мер и оставляем за собой право на ответ", – отметила Нойерт.

Ранее российские власти объявили персонами нон-грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генерального консульства в Екатеринбурге. Им надлежит покинуть страну до 5 апреля. Помимо этого, Москва отозвала согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. Американская сторона должна полностью освободить предоставленное им помещение за два дня. // Сегодня