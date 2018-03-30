В Харькове на выходе из ресторана расстреляли компанию кавказцев - СМИ

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В Харькове в результате стрельбы погиб человек, еще один человек получил ранения
Об этом корреспонденту Depo.Харьков сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
По сведениям собеседника агентства, стрельба произошла вчера, 29 марта, около 23:00 возле одного из ресторанов в районе Новых Домов в Харькове.
По предварительной информации, когда компания граждан из стран Кавказа выходила из ресторана к ним подъехал автомобиль, из которого неизвестный выпустил очередь из автоматического оружия. В результате стрельбы погиб один из пострадавших, азербайджанец, еще один человек, грузин, получил огнестрельное ранение.
Сейчас в Харькове введен план-перехват. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Продолжаются первоочередные следственные действия.
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