Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 29.03.2018

До Київського відділу поліції звернулася 77-річна жінка і повідомила, що біля будинку невідомий юнак зірвав у неї з вуха золоту сережку. Сума збитку – одна тисяча гривень. Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення працівники поліції викрили 17-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення. Викрадене вилучено та повернуто власниці.

До Тарутинського відділення поліції звернувся 60-річний житель с. Лісне Тарутинського району Одеської області та повідомив про те, що його побив та пограбував місцевий житель. Слідчо-оперативною групою було встановлено, що напередодні інциденту чоловік разом із двома знайомими розпивав спиртні напої. Згодом один із компанії побачив у заявника гроші, вдарив його та відібрав 300 гривень. Наразі зловмисник відпущений під особисте зобов’язання.

ВК ГУНП в Одеській області