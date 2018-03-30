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Поджог авто и взрыв в Киеве: пострадал владелец машины (фото, видео)

30.03.2018 10:05

В пятницу, 30 марта, во дворе дома по адресу Якуба Коласа, 17 горел автомобиль Range Rover. Пострадал владелец машины.

Вызов на линию 101 поступил около 4:40. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

На улице Якуба Коласа горел Range Rover

По словам пожарных, огонь был ликвидирован до их прибытия. Также они отметили, что это вероятнее всего поджог, так как автомобиль полностью облит горючей смесью.

Пострадал владелец автомобиля

Жена владельца Range Rover не спала и увидела, что горит машина. Мужчина выбежал тушить автомобиль. Он заливал автомобиль водой и засыпал огонь снегом. В этот момент произошел взрыв. Хозяину машины посекло ноги осколками. Его госпитализировали медики. Во дворе на асфальте большая лужа крови. Кроме этого, следы осколков остались и на рядом припаркованных автомобилях.

Сдетонировало взрывное устройство

Вблизи места пожара разбросаны осколки взрывного устройства и рычаг гранаты. На этих выходных пострадавший планировал продать машину и снял ее с регистрации.

На месте работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативной группы, расчеты ГСЧС и карета скорой помощи. Причину и виновника поджога установит следствие. 

 

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