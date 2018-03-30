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Российская гандболистка покончила с из-за агрессивного мужа

30.03.2018 10:15

Это была не первая попытка спортсменки покончить с жизнью

Чемпионка России по пляжному гандболу в 2015 году в составе "СДЮШОР-КГАУ" и лучший игрок турнира Дарья Городилова 22 марта покончила жизнь самоубийством, сбросившись с железнодорожного моста, и от удара о землю скончалась на месте.

Фото соцсети

Причиной суицида называется агрессивное поведение ее мужа. Это уже не первая попытка спортсменки покончить с жизнью. Если будет доказано, что до самоубийства Дарью довел супруг, то ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Городилова была кандидатом в сборную страны, судила чемпионат страны по классическому гандболу и тренировала детей в Краснодаре и Майкопе. // Сегодня

 

 

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