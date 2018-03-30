Мешканця Луганщини засуджено до 10 років позбавлення волі за вчинення умисного вбивства

Мешканець одного з сіл Біловодського району Луганської області у жовтні 2016 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до свого знайомого.

На тлі раптового конфлікту зловмисник, маючи значні переваги перед потерпілим у віці та стані здоров’я, наніс особі похилого віку чисельні удари руками та ногами в область грудної клітини, спричинивши тілесні ушкодження небезпечні для життя. Від отриманих тілесних ушкоджень 80-річний потерпілий помер на місці.

Незважаючи на невизнання обвинуваченим провини, Біловодським районним судом на підставі зібраних беззаперечних доказів зловмисника визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, та засуджено до 10 років позбавлення волі.

Вирок суду набрав законної сили.

Прес-служба прокуратури Луганської області

(за матеріалами Біловодського відділу

Старобільської місцевої прокуратури)