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На Львівщині затримали на хабарі посадовця міграційної служби

30.03.2018 10:45

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного спеціаліста Самбірського міськвідділу Державної міграційної служби Львівської області.

Правоохоронці встановили, що посадовець систематично вимагав гроші з місцевих жителів за позачергове оформлення документів та пришвидшене виготовлення паспортів для виїзду за кордон. Один готовий пакет документів ділок оцінював у півтори тисячі гривень.

Фото Служба безпеки України.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання зловмисником від мешканця обласного центру шести тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу чотирьох закордонних паспортів.

Співробітники СБ України затримали посадовця на робочому місці під час одержання всієї суми хабара.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Служба безпеки України 

 

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