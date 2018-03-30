На Львівщині затримали на хабарі посадовця міграційної служби

Правоохоронці встановили, що посадовець систематично вимагав гроші з місцевих жителів за позачергове оформлення документів та пришвидшене виготовлення паспортів для виїзду за кордон. Один готовий пакет документів ділок оцінював у півтори тисячі гривень.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання зловмисником від мешканця обласного центру шести тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу чотирьох закордонних паспортів.

Співробітники СБ України затримали посадовця на робочому місці під час одержання всієї суми хабара.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Служба безпеки України