В Украине запустили 4G

В Украине мобильные операторы в пятницу, 30 марта, запустили связь четвертого поколения - 4G в 20 городах. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook

"Связь четвертого поколения отныне в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины. Поздравляю украинцев с внедрением 4G", - заявил Порошенко.

В частности, о запуске 4G сообщили операторы lifecell и Vodafone.

У оператора Vodafone есть 4G в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе, сообщается на странице компании в Facebook.

Другие крупные города обещают подключить уже 30 марта.

"Поздравляем Киев, Львов, Харьков, Днепр и Одессу, у вас 4G. И эта лихорадка мощной стремительной волной распространится на другие города Украины уже сегодня", - заявили в компании.

Подобное сообщение распространено также на странице оператора lifecell в Facebook . В сообщении говорится о том, что оператор первым запустил в Украине новый стандарт. Чтобы подключиться к новому стандарту, нужны лишь SIM-карта и смартфон, которые поддерживают 4G/LTE.

Как сообщалось, Украинский государственный центр радиочастот объявил, что 30 марта начнет выдавать компаниям разрешительные документы.