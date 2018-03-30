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В Украине запустили 4G

30.03.2018 10:55

Vodafone и lifecell уже сообщили о запуске 4G.

В Украине мобильные операторы в пятницу, 30 марта, запустили связь четвертого поколения - 4G в 20 городах. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
 
4G-связь в Украине / itc.ua
 
"Связь четвертого поколения отныне в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины. Поздравляю украинцев с внедрением 4G", - заявил Порошенко.
 
В частности, о запуске 4G сообщили операторы lifecell и Vodafone.
 
У оператора Vodafone есть 4G в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе, сообщается на странице компании в Facebook.
Другие крупные города обещают подключить уже 30 марта.
 
"Поздравляем Киев, Львов, Харьков, Днепр и Одессу, у вас 4G. И эта лихорадка мощной стремительной волной распространится на другие города Украины уже сегодня", - заявили в компании.
 
Подобное сообщение распространено также на странице оператора lifecell в Facebook. В сообщении говорится о том, что оператор первым запустил в Украине новый стандарт. Чтобы подключиться к новому стандарту, нужны лишь SIM-карта и смартфон, которые поддерживают 4G/LTE.
 
Как сообщалось, Украинский государственный центр радиочастот объявил, что 30 марта начнет выдавать компаниям разрешительные документы. 
 
6 марта в Украине состоялись открытые торги на получение лицензий 4G в диапазоне 1800 МГц. Компании "Киевстар", "Vodafone-Украина" и Lifecell суммарно заплатят за 4G-лицензии в диапазоне 1800 МГц почти 5,5 млрд грн. // 112.ua

 

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