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В Запорожье задержали крупную банду угонщиков

30.03.2018 11:05

Угонщиков задержали прямо на мосту во время перегона краденой машины.

В Запорожье сотрудники уголовного розыска задержали преступную группу из шести человек, которые на протяжении 2017-2018 годов совершили 27 краж и пять угонов автомобилей в Запорожской и Днепропетровской областях.

Фото: Facebook

Как сообщил начальник запорожской полиции Олег Золотоноша в Facebook, задержанных подозревают в квалифицированных кражах из гаражей в нескольких регионах страны.

"Злоумышленники были задержаны "на горячем". Во время задержания и проведения одновременных обысков, по местам жительства и хранения украденного, были изъяты вещественные доказательства: автомобиль, номерные знаки, отмычки, набор ключей от гаражей, мобильные телефоны", – заявил полицейский.

Как стало известно, задержание было проведено во время перегона украденных машин на мостах имени Преображенского в Запорожье. Один из украденных автомобилей уже вернули владельцу, досудебное расследование продолжается. // Сегодня

 

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