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В Питере «малознакомый мужчина» хористки три года насиловал ее малолетнюю дочь

30.03.2018 11:15

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в педофилии. В течение трех лет злоумышленник совершал сексуальные действия с девочкой.

Расследование началось после того, как 29 марта в полицию Центрального района Петербурга обратилась 35-летняя мать пострадавшей - певица хора.

Картинки по запросу насиловал ребенка

По словам артистки, с 2015 года малознакомый мужчина, находясь в ее квартире на Загородном проспекте, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2009 года рождения, сообщает "Оперативное прикрытие".

На момент первого преступного эпизода пострадавшей было всего шесть лет. Сейчас девочка учится в третьем классе.

В рамках расследования полицейские поймали 29-летнего безработного мужчину, который подозревается в изнасилованиях третьеклассницы. Предполагаемого педофила задержали в его квартире на улице Шаврова. Мужчине инкриминируют ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). // NEWSru.com

 

 

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