Взято під варту мешканця Луганщини, затриманого за підозрою у збуті канабісу у великих розмірах

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу) мешканцем Старобільщини (ч. 2 ст. 307 КК України)

Встановлено, що 60-річний мешканець Старобільщини незаконно збував особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.

Співробітниками СУ ГУНП у Луганській області спільно з прокуратурою зловмисника затримано під час збуту 1 кг канабісу в порядку ст. 208 КПК України. Під час огляду місця події правоохоронцями вилучено грошові кошти у сумі 10 тис грн, які останній одержав від реалізації наркотичних засобів.

Оскільки правопорушник має у користуванні вогнепальну зброю, правоохоронцями залучено до спецоперації підрозділ особливого призначення Національної поліції «КОРД».

Наразі процесуальним керівником зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На теперішній час наркоділку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області