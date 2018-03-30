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Газы! Жителям российского Волоколамска начали выдавать респираторы и маски

30.03.2018 11:43

Власти Волоколамска совместно с ГУ МЧС по Московской области раздают местным жителям маски и респираторы в связи со сложной ситуацией на мусорном полигоне "Ядрово".

Об этом сообщает "ТАСС", ссылаясь на пресс-службу подмосковного ГУ МЧС РФ.

МЧС начало выдавать жителям Волоколамска респираторы и маски / фото protiv.yadrovo / VK

"По запросу жителей желающим выдают респираторы и маски", - сообщили в главке. Властями Волоколамска принято решение закупить еще одну партию средств индивидуальной защиты для жителей города. "При необходимости и по обращениям местного населения они также будут раздаваться жителям", - сказали в ГУ МЧС.

Напомним, жители Волоколамского района неоднократно жаловались на плохие условия жизни вблизи "Ядрова" и неприятный запах, распространяющийся со свалки. В этой связи они провели митинги с требованием закрыть и рекультивировать полигон. 21 марта 77 школьников муниципалитета обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Жители связывали это с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрова", но анализы не подтвердили этих предположений. // УНИАН

 

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