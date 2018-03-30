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На взятке попался чиновник «Укрзализныци»

30.03.2018 11:58

Один из заместителей директора филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзализныця" уличен в получении 85 тыс. грн взятки. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает УНН.

Чиновника "Укрзализныци" разоблачили на взятке

"Сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины совместно с работниками Главного следственного управления НПУ при передаче неправомерной выгоды в размере 85 000 гривен за содействие в продлении срока действия срочного трудового договора, задержан один из заместителей директора филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзализныця", - написал Кравцов.

Он отметил, что также был задержан еще один фигурант этого дела - помощник директора одного из направлений работы предприятия.

"Это еще один сигнал тем в компании, кто привык к безнаказанности, был или есть частью системы, где с рук сходят любые злоупотребления. Наша борьба с коррупцией - это не имитация", - отметил Евгений Кравцов.

По его словам, эти задержания показывают, что сегодня в компании построена и действует эффективная система внутреннего противодействия злоупотреблениям и коррупции, которая распространяется на каждого, независимо от должности и ранга руководителя.

Напомним, на Закарпатье разоблачена группа лиц во главе с начальником вращающегося депо "Чоп" ПАО "Укрзализныця", которые занимались хищением дизтоплива предприятия и его последующей продажей на территории области. Один из организаторов преступной группы задержаны во время сбыта 10 000 литров похищенного дизтоплива из резервуаров депо.

 

 

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