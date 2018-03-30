До 12 років засуджено учасників ОЗГ, які у 2014 році позбавляли волі та експлуатували людей

Прокуратурою Луганської області підтримано публічне обвинувачення в порядку спеціального судового провадження стосовно учасників організованої злочинної групи за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені організованою групою), ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, вчинені організованою групою), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) КК України

Розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року неодноразово судимий мешканець Луганщини, перебуваючи у складі не передбаченого законом збройного формування так званої «Козацької Національної гвардії Всевеликого війська Донського ім. М.І. Платова», з метою викрадення людей, незаконного позбавлення їх волі та подальшого незаконного використання їх праці, організував та очолив злочинне угруповання, до якого увійшли ще чотири особи.

Протягом травня-липня 2014 року учасники ОЗГ під приводом порушення громадянами так званого «комендантського часу», погрожуючи застосуванням автоматичної вогнепальної зброї та спричинивши фізичне насильство, здійснили викрадення сімох мешканців міста Лисичанськ.

В подальшому, насильно утримуючи вказаних осіб під озброєною охороною на території колишнього м’ясокомбінату, зловмисники примушували потерпілих проти їх волі будувати захисні споруди на блокпосту, що розташовувався на виїзді з міста Лисичанська Луганської області в напрямку міста Бахмута Донецької області, копати траншеї, окопи, будувати бліндажі, складати захисні барикади із мішків з піском, облаштовувати господарчі споруди тощо.

У зв'язку з тим, що підозрювані переховувались від органів слідства, стосовно них здійснювалось спеціальне досудове розслідування.

За результатами спеціального судового провадження судом ухвалено обвинувальний вирок, яким організатора злочинного угруповання засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, інших учасників організованої групи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області