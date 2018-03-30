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До 12 років засуджено учасників ОЗГ, які у 2014 році позбавляли волі та експлуатували людей

30.03.2018 12:09

Прокуратурою Луганської області підтримано публічне обвинувачення в порядку спеціального судового провадження стосовно учасників організованої злочинної групи за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені організованою групою), ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, вчинені організованою групою), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) КК України

Розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року неодноразово судимий мешканець Луганщини, перебуваючи у складі не передбаченого законом збройного формування так званої «Козацької Національної гвардії Всевеликого війська Донського ім. М.І. Платова», з метою викрадення людей, незаконного позбавлення їх волі та подальшого незаконного використання їх праці, організував та очолив злочинне угруповання, до якого увійшли ще чотири особи.

Картинки по запросу прокуратура луганської області

Протягом травня-липня 2014 року учасники ОЗГ під приводом порушення громадянами так званого «комендантського часу», погрожуючи застосуванням автоматичної вогнепальної зброї та спричинивши фізичне насильство, здійснили викрадення сімох мешканців міста Лисичанськ.

В подальшому, насильно утримуючи вказаних осіб під озброєною охороною на території колишнього м’ясокомбінату, зловмисники примушували потерпілих проти їх волі будувати захисні споруди на блокпосту, що розташовувався на виїзді з міста Лисичанська Луганської області в напрямку міста Бахмута Донецької області, копати траншеї, окопи, будувати бліндажі, складати захисні барикади із мішків з піском, облаштовувати господарчі споруди тощо.

У зв'язку з тим, що підозрювані переховувались від органів слідства, стосовно них здійснювалось спеціальне досудове розслідування.

За результатами спеціального судового провадження судом ухвалено обвинувальний вирок, яким організатора злочинного угруповання засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, інших учасників організованої групи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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