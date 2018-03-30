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Отравленная вместе с отцом Юлия Скрипаль поправляется – начала есть и пить

30.03.2018 12:20

Сергей Скрипаль находится все еще в критическом состоянии

Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия, которую отравили с отцом в Солсбери (Великобритания), начала самостоятельно есть и пить в больнице.

Фото: Юлия Скрипаль (Yulia Skripal Facebook)

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на медиков. Согласно информации телеканала, Юлия Скрипаль "начала есть и пить в больнице". Власти надеются, что скоро она сможет дать показания об обстоятельствах, предшествовавших отравлению.

Напомним, ранее сообщалось, что дочь Скрипаля Юлия быстро поправляется и больше не находится в критическом состоянии. Врачи сообщили, что только двое человек остаются в больницах после отравление, пострадавший полицейский уже выписан из больницы. При этом Сергей Скрипаль находится все еще в критическом состоянии. // РБК-Украина
 

 

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