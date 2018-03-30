Інформація щодо ситуації з захворюванням на кір військових на Житомирщині

Військова прокуратура Центрального регіону України відстежує випадки масових захворювань у військових частинах для вчасного реагування. Зокрема, за повідомленнями ЗМІ, на Житомирщині було зафіксовано низку випадків захворювання на кір військовослужбовців однієї з частин Національної гвардії України.

За результатами вивчення даного питання, проведеного представниками військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України, встановлено, що станом на 30.03.2018 року, у лікарні м. Житомир залишаються на лікуванні 9 з 21 військовослужбовців Нацгвардії. Хворим організовано належне лікування та забезпечено всіма необхідними ліками.

Як повідомила старший лікар-епідеміолог Північного Київського територіального управління Національної гвардії України старший лейтенант медичної служби Леся Купрієнко, перебіг хвороби у бійців проходить у легкій формі. На даний час епідеміологічна ситуація у військовій частині знаходиться в межах норми.

Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України