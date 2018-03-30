Девушка погибла, выпив «святую воду» во время ритуала снятия порчи

Священнодейство со смертельным исходом проводилось 25 марта в одной из деревень в провинции Чайяпхум на северо-востоке Таиланда, пишет газета Kom Chad Luek

В ходе ритуала "монахи", священный статус которых теперь проверяют местные власти и религиозная община, заставили 18-летнюю девушку выпить две большие пиалы "святой воды". После этого потерпевшей стало плохо, а затем она потеряла сознание. Девушка скончалась в больнице, не приходя в сознание, через несколько часов, передает РИА "Новости"

По версии следователей, участвовавшие в магическом ритуале "монахи" поселились несколько недель назад в заброшенном монастыре, находящемся неподалеку от деревни, в которой жила потерпевшая. Неделю назад один из них убедил родителей девушки, что на нее наведена порча, для снятия которой нужно использовать особую воду, производимую эти "монахами" в монастыре.

Жители священной обители предлагали жителям деревни "освященную воду" как средство продления жизни. На табличке, прикрепленной к стене беседки в монастыре, в которой стоял сосуд с водой, была надпись: "Один стакан продлевает жизнь на один год". Жидкость они не продавали напрямую, но, по монастырской традиции, в беседке находился ящик для сбора подаяния на нужды храма, куда жители деревни опускали деньги в благодарность за "лекарство" и для улучшения собственной кармы.

Расследование осложнено тем, что родители потерпевшей обратились в правоохранительные органы не сразу. В итоге "монахи" успели скрыться, а перед этим они уничтожили улики в виде "священной воды" и следов ее производства.

Добавим, что сразу после гибели девушки "монахи" продолжали контактировать с ее семьей, убеждая родственников потерпевшей в том, что возьмут всю ответственность на себя. 28 марта тело девушки кремировали, а уже на следующий день предполагаемые виновники ее смерти скрылись. Они даже не оплатили расходы на похороны, а у родственников потерпевшей нет средств, чтобы выплатить ритуальной компании 50 тысяч батов (1,6 тысячи долларов).

Полиция ведет розыск "монахов", настоящих имен которых пока никто не знает. В реестре посвященных в монашеский сан, который ведет отдел по делам религии и образования провинциальной администрации, найти их персональные данные не удалось. Однако это не доказывает, что монахи были самозванцами, так как каждый день в Таиланде происходят тысячи посвящений в монашеский сан и администрация не успевает обрабатывать всю информацию, поступающую из монастырей. Кроме того, они могли пройти обряд посвящения в любой из 77 провинций Таиланда, поэтому полиции придется проверить весь общенациональный реестр.