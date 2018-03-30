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В Запорожье на жену заробитчанина совершили разбойное нападение, организованное в Польше

30.03.2018 13:03

В Запорожье на квартиру по улице Грушевского был совершен вооруженный налет двух разбойников по наводке их "коллеги" из Польши. Жертвой нападения стала молодая жена человека, который отправился на заработки за границу.

Как сообщил начальник запорожской полиции Олег Золотоноша, 23-летнюю хозяйку квартиры бандиты, угрожая пистолетом, закрыли в кладовке. После этого из дома вынесли ценные вещи на сумму более 100 тысяч гривен.

Фото из открытых источников

"Двое неизвестных, в масках, ворвались к потерпевшей домой, угрожая пистолетом, закрыли в кладовой и завладели ее имуществом – сейфом, в котором находились деньги в сумме 72 тысячи гривен, 640 долларов и золотые украшения", – написал полицейский.

Нападение было совершено еще 6 марта, а копы уже выяснили личности подозреваемых и задержали нападавших, одного из которых – только 29 марта. Организатор преступления, как считают в полиции, находится в Польше.

"Правоохранителями изъяты вещественные доказательства и автомобиль, купленный на украденные средства. Сегодня после совершения преступления – кражи с квартиры – был задержан злоумышленник 1982 года рождения. У фигуранта изъяты денежные средства, драгоценности и бытовые приборы", – сообщил Золотоноша.

 

 

Позже стало известно, что часть награбленного бандиты пустили на покупку авто, а разбой совершили двое местных жителей в возрасте 50 и 42 лет.

Скрывающегося в Польше организатора преступления планируют объявить в международный розыск. // Сегодня

 

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