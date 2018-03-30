Мужчине, убившему преступника, напавшего на ребенка, суд дал срок и освободил

В Донецкой области суд вынес приговор мужчине, который, защищая несовершеннолетнюю девочку, совершил убийство нападавшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Инцидент произошел в городе Родинское в июле 2017 года. 14-летняя девочка возвращалась домой около 2:00. В это время к ней подошел мужчина, схватил на шею и угрожая ножом, приказал выполнять его указания.

На крики девушки отреагировал местный житель. Он вышел из дома и потребовал отпустить ребенка. Злоумышленник оттолкнул ребенка и бросился бежать. Житель начал его преследовать с целью задержания.

"Впоследствии между мужчинами возникла драка. В ответ на высказанные злоумышленником угрозы ножом, защитник девушки, превысив меры, необходимые для задержания преступника, причинил ему тяжкие телесные повреждения, от которых нападавший скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Правоохранители квалифицировали действия мужчины по статье 118 УК Украины "Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника".



"Суд, учитывая все обстоятельства уголовного производства, характеристику обвиняемого и позицию прокурора Красноармейской местной прокуратуры, признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорил к 2 годам лишения свободы. Однако, согласно Закону Украины "Об амнистии в 2016 году", освободил от отбывания наказания", - пишет пресс-служба. // 112.ua