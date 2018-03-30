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Прикарпатка, яка забила палицею свою рідну матір до смерті, 7 років проведе за ґратами

30.03.2018 13:42

У грудні 2017 року в місті Калуші між донькою та її матір'ю виник конфлікт на побутовому грунті, в ході якого донька умисно нанесла своїй матері декілька ударів дерев’яною палицею в область голови, тулуба та рук.

 

“Калуською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 121 («Умисне тяжке тілесне ушкодження») Кримінального кодексу України щодо жительки міста Калуша, яка під час конфлікту нанесла своїй матері тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок чого остання померла”, – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Івано-Франківської області.

тюрма

У результаті нанесення ударів обвинувачена спричинила потерпілій тяжкі тілесні ушкодження, від яких остання померла в лікарні. Вироком Калуського міськрайонного суду вказану особу визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. // versii.if.ua

 

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