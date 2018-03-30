Екс-податківець організував підпільну друкарню, де виготовляли фальшиві довідки та техпаспорти

Київською місцевою прокуратурою №5 спільно з Оболонським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві та Лівобережним МРВ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області за результатами комплексу негласних слідчих розшукових дій викрито та припинено діяльність підпільної друкарні, де виготовляли підроблені медичні довідки, техпаспорти та інші документи.

Організатором нелегального бізнесу виявився колишній податківець, мешканець Київської області, який залучив до своєї діяльності рідного брата.

Під час обшуків, проведених за місцем мешкання фігурантів провадження у селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, вилучили обладнання для виготовлення пластикових карток та комплектуючі до нього із плівками, що містять зображення голограм «МВС» та карти України.

Крім того, під час обшуків вилучено 6 тисяч незаповнених бланків номерних медичних документів, серед яких бланки про проходження наркологічного огляду, психіатричного огляду, проходження загального медичного огляду, особисті медичні книжки, медичні довідки дозвільного характеру; пусті бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; близько 100 номерних довідок про проходження медичного огляду із вже проставленими печатками лікарів та їх підписами; близько 50 медичних довідок про отримання дозволу на об’єкти дозвільної системи із печатками лікарів та їх підписами; печатки і штампи із зазначенням медичних установ та лікарів тощо.

Також у ході обшуків вилучені грошові кошти у сумі близько 20 000 гривень та понад 4200 доларів США, розфасовані по окремим конвертам.

На даний час готуються клопотання про арешт вилучених речових доказів та призначення по ним судових експертиз. Крім того, в межах розслідування будуть встановлені особи, на яких оформлювалися вказані довідки, а також медичні установи, назви яких фігурують у вилучених документах.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Слідчі дії тривають.

Прес-служба прокуратури міста Києва