У Дніпрі комерсантів викрили на фінансуванні тероризму

Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець разом зі спільниками організував нелегальний бізнес в одному з орендованих офісів обласного центру.

Кілька разів на тиждень до офісу приїжджали «кур’єри» з тимчасово непідконтрольної українській владі території, які доставляли готівкові гривні для конвертації в іноземну валюту. Оперативники спецслужби задокументували, що протиправну діяльність контролювали ватажки одного із незаконних збройних формувань так званої «ДНР».

У Дніпрі колишній банківській працівник через «старі зв’язки» забезпечував бойовикам нелегальну купівлю валюти за курсом нижче встановленого Нацбанком. Частина «відмитих» грошей спрямовувалася на фінансове та матеріального забезпечення терористичного угруповання.

Під час обшуків в офісному приміщенні ділків співробітники СБУ вилучили п’ять з половиною мільйонів гривень, фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку, з доказами проведення нелегальних фінансових оборудок.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Прес-центр СБ України