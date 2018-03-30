Полицейского, подбросившего сопернику в любви наркотики и патроны, посадили на 7 лет

Суд Еврейской автономной области вынес 28 марта приговор уже бывшему стражу порядка, который фактически сфабриковал уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов и наркотиков, обвинив в этом невиновного гражданина. Мотивом подлога было желание избавиться от соперника в борьбе за расположение девушки.

Биробиджанский районный суд назначил экс-полицейскому наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает официальный сайт управления СК РФ по ЕАО.

Как следует из материалов уголовного дела, полицейский совершил пять преступлений на почве ревности. "Стремясь опорочить честь и достоинство соперника в глазах возлюбленной, он использовал свои должностные полномочия", - подчеркивается в пресс-релизе.

Страж порядка извлек из автоматизированного банка данных служебную и конфиденциальную информацию о личности потерпевшего, дополнив полученные документы ложными сведениями о систематическом употреблении мужчиной наркотических средств и о множестве других якобы совершенных им правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Изготовив достаточный, по его мнению, объем поддельных документов, полицейский передал их девушке и ее родственникам. При этом он рассчитывал, что она прекратит общение с соперником-"рецидивистом".

Расчет не оправдался. Более того, потерпевший обратился в полицию с заявлением о совершении преступления, на основании которого следователем было возбуждено уголовное дело.

Не отступившись от задуманного, полицейский стал действовать еще более решительно. Он "подбросил в автомобиль потерпевшего патроны к огнестрельному оружию, а в боковые зеркала заднего вида спрятал наркотические средства в крупном размере". Затем сотрудник МВД сообщил в ГИБДД УМВД России по ЕАО о якобы совершаемых преступлениях.

Отреагировав на "донос", гаишники остановили автомобиль, за рулем которого сидел потерпевший. В ходе досмотра подброшенные боеприпасы и наркотические средства были обнаружены и изъяты. О дальнейшей судьбе потерпевшего следственное ведомство не сообщает. Можно лишь догадываться, был ли он осужден или только арестован по сфабрикованному делу.

Позднее под следствием оказался и организатор этой провокации. В рамках расследования были допрошены более 60 свидетелей, проведены девять судебных экспертиз, среди которых баллистические, психолого-психиатрическая, генотипоскопические, компьютерно-технические, почерковедческие, а также сложные осмотры документов и техники.

"Установлено, что к совершению указанных преступлений мужчина готовился заранее. В ходе обыска в его квартире и гараже изъяты патроны и фотографии девушки и соперника", - подчеркнули в следственном ведомстве.

По ходатайству следователя подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейского признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 3 ст. 128.1 ("Клевета с использованием служебного положения"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение и хранение боеприпасов"), ч. 2 ст. 228 ("Незаконные изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере"), ч. 3 ст. 306 ("Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств обвинения") УК РФ. // NEWSru.com