Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Викрито хакера, який за криптовалюту надавав у користування власноруч створені віруси

30.03.2018 14:30

Шкідливе програмне забезпечення призначалося для пошуку вразливостей на веб-сайтах та подальшого несанкціонованого копіювання баз даних різноманітних веб-додатків. Для анонімізації своїх дій зловмисник використовував веб-ресурси Російської Федерації та здійснював управління вірусом з використанням віддаленого RDP протоколу.

 

Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції встановили, що хакер у мережі називав себе «AntonShesar»та «Сatona». Він займався створенням та збутом шкідливого програмного забезпечення, яке призначене для втручання в роботу серверного обладнання, з подальшим несанкціонованим копіюванням баз даних, які на ньому знаходяться.

кибер

Оперативники з кіберполіції встановили, що 22-річний уродженець Черкаської областіна різноманітних хакерських форумах пропонував свої послуги знадання в оренду шкідливого програмного забезпечення.

З метою конспірації хакер розміщував лінки на завантаження розробленого нимвірусу на веб-ресурсі, що знаходився на території Російської Федерації, а управління вірусом здійснювалося з використанням віддаленого RDP протоколу.

Поліцейські провели одночасно три санкціоновані обшуки на території Черкаської та Київської областей. За їх результатами правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з якої здійснювалося віддалене керування веб-ресурсом та шкідливим програмним забезпеченням.

 

Крім того, у його помешканні було виявлено дані облікових записів, з використанням яких здійснювалося керування веб-сервером із розміщених на них вірусів. Також, виявлено файли з інформацією щодо більш як 5 тисяч скомпрометованих облікових записів.На додаткових носіях інформації виявлено інформацію щодо ще 10 тисяч облікових записів електронних скриньок, доступ до яких було отримано незаконно.

 

Триває досудове розслідування у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 361 (несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж) КК України.

Київське управління Департаменту кіберполіції
Національної поліції України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...