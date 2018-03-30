У выжившего в харьковском расстреле оказалось лихое прошлое

Мужчина, выживший во время стрельбы возле ресторана в Харькове, оказался с уголовным прошлым.

Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Харьковской области Ольга Грабар.

Место происшествия

"38-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства. После происшествия пострадавший был доставлен в больницу, где врачи оказали ему необходимую медпомощь, после чего он был отпущен", - рассказала Грабар.

В то же время правоохранители уточнили, что 32-летний погибший во время стрельбы возле ресторана – ранее судим не был.

Погибший и пострадавший являются иностранцами и в Украине проживали временно. О том, где оба мужчины работали, в полиции официально данных не сообщили.

По информации СМИ, 32-летний погибший – гражданин Азербайджана. В Харькове мужчина занимался торговлей на рынке "Барабашово". 38-летний мужчина, получивший ранения, является гражданином Грузии.

Напомним, что киллеры открыли огонь из автоматов, когда группа из 10 человек выходила из ресторана кавказкой кухни "Агдам" на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау. После стрельбы нападавшие скрылись. По официальным данным, преступники пока не задержаны.

Пользователи соцсетей меж тем сообщают, что стрелки поджидали своих жертв около четырех часов. Мотивы преступления, на данный момент не известны.

Как сообщал "Обозреватель", в нападении на группу людей возле ресторана Харькова участвовали четверо неизвестных, но стреляли только двое.