СБУ затримала фігуранта справи про теракт під телеканалом «Еспресо»

Співробітники Служби безпеки України затримали одного з виконавців теракту під редакцією телеканалу «Еспресо», у ході якого було вчинено замах на народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука, дві людини загинули та ще три були поранені.

Про це виданню Інформатор повідомило джерело у спецслужбі.

За інформацією джерела, фігуранта справи про терористичний акт під будівлею телеканалу «Еспресо» оперативні співробітники СБУ затримали вчора, 29 березня, у Києві.

За словами співрозмовника видання, мова йде про особу, яка приймала участь у виготовлені саморобного вибухового пристрою та прилаштуванні його в мопед, який був залишений поруч з виходом із будівлі телеканалу.

Джерело також повідомило, що в ході обшуків помешкань затриманого співробітники спецслужби виявили та вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше народний депутат Ігор Мосійчук повідомляв, що один із зловмисників, який здійснив замах на нього, переховується на території окупованого Криму.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що замах на народного депутата Ігоря Мосійчука спочатку планувалося здійснити біля телеканалу “112 Україна”.