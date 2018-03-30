Луценко просит рассмотреть снятие Холодницкого с должностей руководителя САП и замгенпрокурора

Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Назара Холодницкого с должности его заместителя и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом Луценко написал в Facebook.

"В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП", - заявил Луценко.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Кроме того, пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что Назар Холодницкий был приглашен сегодня на 10:00 на допрос в качестве свидетеля в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. Однако на допрос он не явился. // 112.ua