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Луценко просит рассмотреть снятие Холодницкого с должностей руководителя САП и замгенпрокурора

30.03.2018 15:11

Генеральный прокурор обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров

Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Назара Холодницкого с должности его заместителя и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом Луценко написал в Facebook.

Из открытых источников

"В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП", - заявил Луценко.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Кроме того, пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что Назар Холодницкий был приглашен сегодня на 10:00 на допрос в качестве свидетеля в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. Однако на допрос он не явился. // 112.ua

 

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