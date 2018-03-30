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12 років тюрми за державну зраду отримав майор з Хмельниччини

30.03.2018 15:23

Військовий передавав росіянам план польоту літака-розвідника, через що Росія спланувала заходи з протидії та зменшити результативність виконання спеціального завдання. Засуджений подав апеляцію, не погодившись із вироком суду першої інстанції, але програв.

У суді прокурори довели, що у 2017 році військовослужбовець передав представникам Російської Федерації відомості з державною таємницею. Детальний план польоту військового літака-розвідника дав змогу іноземній державі спланувати заходи з протидії та зменшити результативність виконання спеціального завдання.

12 років тюрми отримав майор з Хмельниччини за державну зраду

"Окрім того, під час виконання спеціального польоту обвинувачений самовільно ухилився від маршруту, намагався встановити контакт з невідомими особами, направив літак до лінії державного кордону з Російською Федерацією, але був вимушений здійснити посадку літака", - повідомляє відділ зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Наразі рішення суду набрало законної сили.

Нагадаємо, 6 червня 2017 року Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області визнав винним військовослужбовця однієї з військових частин у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з позбавленням військового звання «майор». // Всім

 

 

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