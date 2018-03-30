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Поліція Чернігівщини перекрила канал відправки повій «на роботу» за кордон

30.03.2018 15:35

Відділом боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Чернігівщини разом з оперативним відділом Чернігівського прикордонного загону задокументована група осіб, яка протягом року вербувала і переправляла до Об’єднаних Арабських Еміратів українських дівчат для їх подальшої сексуальної експлуатації.

 

До складу злочинної групи входили двоє чернігівців та приймаюча сторона – громадянка ОАЕ. За кожну переправлену дівчину чернігівцям переказували з Еміратів $1000. Дівчатам обіцяли велику платню в доларах США. Вони не платили за оформлення документів, проживання та покупку квитків. Натомість ці гроші мали вираховуватися з платні дівчат в Еміратах.

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«Жриць кохання» в Арабських Еміратах вивозили до нічних клубів, де їх пропонували клієнтам розважальних закладів.

Наразі поліцією разом з оперативним відділом Чернігівського прикордонного загону встановлені четверо потерпілих, двох з яких зняли з літака в аеропорту «Жуляни» під час спроби перетину державного кордону.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Триває досудове розслідування.

 

Сектор комунікації
поліції Чернігівській області

 

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