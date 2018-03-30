Расследование против Холодницкого начали из-за дела о хищениях в мэрии Одессы

Сытник заявил, что на записях с прослушки Холодницкого есть доказательства о сливе информации, давлении на суд и должностных лиц, подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний

Расследование относительно руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого начали после подтверждения информации о препятствовании руководством САП расследованию дела против мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом заявил директор Национального антикорупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, передает ZN.UA.

По его словам, следователям НАБУ периодически приходила информация о некоторых странных и необъяснимых действиях руководителя САП и отдельных прокуроров.

"Избранная им линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности наших расследований и дальнейшей судебной перспективе ряда дел. … Чем активнее мы расследовали, тем больше тревожных сигналов поступало", - сказал Сытник.

Он отметил, что у НАБУ долгое время не было доказательств против Холодницкого, но "по одному из дел удалось получить конкретную информацию, которая подтвердила худшие подозрения".

"По делу о хищениях в одесской мэрии. Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо", - сообщил Сытник.

По словам Сытника, в уголовном расследовании против Холодницкого удалось собрать доказательства о нарушениях закона. В том числе, эта информация была получена из записей прослушки, которая была установлена в кабинете Холодницкого.

"Материалы переданы следственной группе ГПУ на предмет оценки достаточности доказательств для сообщения о подозрении. Во-первых, речь идет о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться", - заявил Сытник.

Во-вторых, Сытник заявил о имеющихся доказательствах о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений.

"Есть прокуроры, которые хотят нормально работать, но лица, занимающие административные должности в САП, не дают им этого делать. Прокурор приносит "наверх" проекты подозрений, но вместо рассмотрения получает нагоняй, и дело тормозится", - заявил Сытник.

Также речь идет о давлении на суд.

"На записях речь идет о давлении на суд для принятия незаконных решений. В частности, давление на суд оказывается с той целью, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у лица, которое является другом Холодницкого.

Кроме этого, Сытник заявил о доказательствах о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний.

Сытник уточнил, что речь идет о делах о хищении средств чиновниками мэрии Одессы, о деле по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей взятки, дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским, расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на руководителя САП Назара Холодницкого.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что Назар Холодницкий был приглашен сегодня на 10:00 на допрос в качестве свидетеля в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. Однако на допрос он не явился.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня, 30 марта, инициировал отставку Холодницкого. Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) по поводу рассмотрения вопроса снятия Назара Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП. // 112.ua