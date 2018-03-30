Поліцейські розшукують аферистів, котрі обдурили батька загиблого в АТО військовослужбовця (відео)

Шахраї зняли з банківського рахунку пенсіонера майже 50 000 гривень. Представившись працівниками державного банку, зловмисники у розмові з літнім чоловіком випитали в нього конфіденційну інформацію щодо його банківської картки. Після чого з рахунку пенсіонера зникла третина суми, нарахованої від держави допомоги за загиблим в зоні АТО сином-військовослужбовцем.

В поліцію з заявою про шахрайство звернувся 60-річний житель одного з сіл Шосткинського району. Чоловік розповів правоохоронцям: нещодавно він поховав сина, котрий загинув в зоні АТО. Держава виділила передбачену грошову допомогу, яку відповідні органи перерахували на його банківську картку. Проте невідомі зловмисники, скориставшись його необізнаністю в банківських справах, зняли звідти майже 50 000 гривень.

За словами потерпілого, напередодні увечері йому на мобільний зателефонував невідомий чоловік та назвався представником державного банку. І повідомив, що з його картки невідомі особи намагаються зняти кошти, тож банківські працівники її заблокували. Щоб клієнт зміг скористатися грошима, потрібно провести ряд операцій за його підказками, і вже через п’ять годин він може користуватися коштами.

Схвильований чоловік повірив незнайомцю, і повідомив всю запитувану інформацію. Ледве розмова закінчилась, як на телефон заявника стали надходити смс-повідомлення про зняття з його рахунку коштів.

Розуміючи, що втрапив у пастку аферистів, постраждалий зателефонував доньці, а та через «гарячу» лінію банку заблокувала фінансовий документ батька.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліцейські вживають заходів щодо встановлення осіб зловмисників та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці знову застерігають громадян: за жодних обставин не слід надавати конфіденційну інформацію по своїх фінансових документах невідомим телефонним співрозмовникам, працівниками якого банку чи фінансової установи вони б не представлялись. Лише почувши, що вас просять назвати пін-код до вашої картки, чи cvv-код, розміщений на її звороті, вам слід негайно перервати розмову і покласти слухавку. Так діють виключно шахраї. Справжні працівники банку можуть лише запросити вас до найближчого відділення чи філії, і лише там, за вашої присутності, проводити необхідні фінансові операції. В крайньому випадку, ви можете особисто зателефонувати у будь-яке відділення вказаного банку або на його гарячу лінію, та з’ясувати всю потрібну інформацію.

Будьте уважними та обережними, і вам не доведеться бути жертвою шахраїв!

Відділ комунікації поліції Сумської області