Шахрай, представляючись працівником Мінінфраструктури, ошукав 27 громадян на 3,3 млн. грн.

Прокуратурою міста Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного киянина, який шахрайським чином заволодів коштами 27 громадян на загальну суму близько 3,3 млн. гривень.

Як вже повідомлялось, протягом 2016-2017 років, вказаний чоловік, представляючись працівником Міністерства інфраструктури України, що не відповідало дійсності, під приводом розпродажу старих службових автомобілів міністерства за низькими цінами, привласнював кошти громадян у великих та в особливо великих розмірах.

Наразі обвинувальний акт щодо зловмисника за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті.



За вчинені кримінальні правопорушення обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі.



На сьогодні за клопотанням прокуратури щодо зловмисника застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Прес-служба прокуратури міста Києва