На Запоріжжі правоохоронці блокували діяльність організованого злочинного угруповання

Співробітники Служби безпеки України знешкодили в Енергодарі на Запоріжжі організоване злочинне угрупування, яким керував «кримінальний авторитет», раніше засуджений за скоєння особливо тяжких злочинів.

Правоохоронці встановили, що місцевий «смотрящий» організував банду з колишніх спортсменів та раніше засуджених осіб. Зловмисники здійснювали розбійні напади та грабежі на території регіону. Також застосовуючи фізичний і психологічний тиск, бандити змушували місцевих підприємців платити їм гроші за безперешкодну комерційну діяльність.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання п’яти тисяч доларів США з приватного підприємця. Рекетири погрожували комерсанту фізичною розправою у разі не сплати «данини».

Співробітники СБУ затримали учасників угруповання у центрі міста під час отримання документів на право власності на автомобіль, який належить бізнесмену.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочину. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення причетності угруповання до вчинення інших тяжких злочинів.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією.

Служба безпеки України