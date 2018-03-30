За допомогою прокуратури Попаснянській РДА повернуто земельні ділянки площею понад 70 га

30.03.2018 17:25

Наприкінці 2017 року рішенням господарського суду Луганської області відмовлено в задоволенні позовних вимог Лисичанській місцевій прокуратурі до Попаснянської районної державної адміністрації та одного з фермерських господарств області щодо визнання недійсними розпорядження райдержадміністрації, договору оренди земельних ділянок та зобов’язання повернути їх у розпорядження органу виконавчої влади