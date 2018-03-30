За допомогою прокуратури Попаснянській РДА повернуто земельні ділянки площею понад 70 га

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Наприкінці 2017 року рішенням господарського суду Луганської області відмовлено в задоволенні позовних вимог Лисичанській місцевій прокуратурі до Попаснянської районної державної адміністрації та одного з фермерських господарств області щодо визнання недійсними розпорядження райдержадміністрації, договору оренди земельних ділянок та зобов’язання повернути їх у розпорядження органу виконавчої влади
Втім, за принципової позиції органів прокуратури Луганської області під час перегляду справи Донецьким апеляційним господарським судом 27.03.2018 колегія суддів погодилась з доводами прокурора щодо прийняття оспорюваного розпорядження, а також укладення договору оренди з порушенням норм земельного законодавства.
Як наслідок, після перегляду справи фермерське господарство зобов’язано повернути районній державній адміністрації земельні ділянки площею 73,86 га вартістю понад 1,1 млн гривень.
Прес-служба прокуратури Луганської області
На фронте у нас пришло время «абсолютного перемирия». До этого были рутинные уже школьные, хлебные и пасхальные, а это вот «абсолютное». Дальше,...