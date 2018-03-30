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За допомогою прокуратури Попаснянській РДА повернуто земельні ділянки площею понад 70 га

30.03.2018 17:25

Наприкінці 2017 року рішенням господарського суду Луганської області відмовлено в задоволенні позовних вимог Лисичанській місцевій прокуратурі до Попаснянської районної державної адміністрації та одного з фермерських господарств області щодо визнання недійсними розпорядження райдержадміністрації, договору оренди земельних ділянок та зобов’язання повернути їх у розпорядження органу виконавчої влади

Втім, за принципової позиції органів прокуратури Луганської області під час перегляду справи Донецьким апеляційним господарським судом 27.03.2018 колегія суддів погодилась з доводами прокурора щодо прийняття оспорюваного розпорядження, а також укладення договору оренди з порушенням норм земельного законодавства.

Картинки по запросу прокуратура Луганської області

Як наслідок, після перегляду справи фермерське господарство зобов’язано повернути районній державній адміністрації земельні ділянки площею 73,86 га вартістю понад 1,1 млн гривень. 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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