Россия высылает дипломатов нескольких стран

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Москва высылает дипломатов ряда стран в качестве ответа на выдворение сотрудников российских диппредставительств из-за дела Скрипаля.
Так, Россию должны покинуть четверо польских дипломатов, три литовских, один латвийский, два итальянских, передает "РИА Новости".
Также выдворяются два сотрудника нидерландской дипмиссии и эстонский военный атташе Тоомас Педа. Все они должны покинуть страну до 7 апреля.
Также МИД потребовал от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии. На это Лондону отводится месяц.
Как сообщалось, МИД России вызвал послов стран, которые выдворили российских дипломатов из-за инцидента в британском Солсбери, которое многие страны объявили нарушением норм международного права.
Ранее российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили на территории Великобритании в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что российские спецслужбы причастны к покушению на убийство, в знак протеста Великобритания выслала 23 российских дипломатов.
Сейчас к высылке российских дипломатов присоединилось 28 стран, среди них и Украина, которая отозвала 13 россиян из российских ведомств. // УНИАН
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