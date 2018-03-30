Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

У Києві невідомі жорстоко вбили громадського активіста

30.03.2018 17:10

У Києві невідомі вбили активіста ГО «Біличанський рибалка» Миколу Ярему, який перебував на нічному чергуванні на базі Святошинського озера №15. Трагедія сталася вночі 26 березня.

Вранці того ж дня на місці події побував кореспондент видання Інформатор.

1

Судячи із численних гематом на тілі загиблого, смерть настала у результаті нанесення важких тілесних ушкоджень. Зокрема, на обличчі активіста помітні сліди ударів, які могли нанести сторонніми предметами.

Обережно! Шокуючі фотографії! 18+

убивство

 

 

Неподалік від місця вбивства кореспондент видання виявив розбитий мобільний телефон Яреми.

У кількох метрах в стороні валялася батарея від телефону. Зазвичай, у такий спосіб зловмисники відтягують час, щоб покинути місце злочину.

убивство

У приміщенні, в якому перебував Ярема, кореспондент зафіксував безлад, який, ймовірно, виник у результаті силового конфлікту. Вбитий був без верхнього одягу і взуття, що може свідчити про те, що у момент нападу зловмисників активіст знаходився у приміщенні.

 

Нагадаємо, активісти ГО «Біличанський рибалка» пікетували Генеральну прокуратуру з вимогою не допустити кровопролиття через спроби рейдерів захопити Святошинські озера.

Напередодні новорічних свят представники громадської організації випустили майже три з половиною тонни риби у Святошинське озеро в Києві.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...