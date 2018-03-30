У Києві невідомі жорстоко вбили громадського активіста

У Києві невідомі вбили активіста ГО «Біличанський рибалка» Миколу Ярему, який перебував на нічному чергуванні на базі Святошинського озера №15. Трагедія сталася вночі 26 березня.

Вранці того ж дня на місці події побував кореспондент видання Інформатор.

Судячи із численних гематом на тілі загиблого, смерть настала у результаті нанесення важких тілесних ушкоджень. Зокрема, на обличчі активіста помітні сліди ударів, які могли нанести сторонніми предметами.

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Неподалік від місця вбивства кореспондент видання виявив розбитий мобільний телефон Яреми.

У кількох метрах в стороні валялася батарея від телефону. Зазвичай, у такий спосіб зловмисники відтягують час, щоб покинути місце злочину.

У приміщенні, в якому перебував Ярема, кореспондент зафіксував безлад, який, ймовірно, виник у результаті силового конфлікту. Вбитий був без верхнього одягу і взуття, що може свідчити про те, що у момент нападу зловмисників активіст знаходився у приміщенні.

Нагадаємо, активісти ГО «Біличанський рибалка» пікетували Генеральну прокуратуру з вимогою не допустити кровопролиття через спроби рейдерів захопити Святошинські озера.

Напередодні новорічних свят представники громадської організації випустили майже три з половиною тонни риби у Святошинське озеро в Києві.