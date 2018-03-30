Во Франции тяжело ранен азербайджанский журналист – критик властей Азербайджана, его жена – убита

Об этом сообщает Deutche Welle.

Рахим Намазов / Actu.fr

Супружеская пара стала жертвой вооруженного нападения утром в пятницу, 30 марта, в коммуне Коломье близ города Тулуза в юго-западной части Франции. Намазов получил тяжелое огнестрельное ранение в спину и находится в критическом состоянии. Его жена Аида была убита выстрелом в голову с близкого расстояния.

Издание, ссылаясь на источники в полиции, отмечает, что Намазов и его жена ехали на автомобиле в одном из жилых кварталов Коломье, когда в их направлении было произведено семь выстрелов.

В свою очередь мэр Коломье Карин Траваль-Мишеле в интервью агентству AFP сказала, что невозможно отделаться от мысли о том, что имело место сведение политических счетов, поскольку Намазов является журналистом, которого на родине пытали и посадили в тюрьму, и он получил политическое убежище во Франции.

Она выразила уверенность в том, что данное преступление никак не связано с серией терактов, происшедших на прошлой неделе, добавив, что ясность должно внести следствие.

Рахим Намазов является решительным критиком политического руководства Азербайджана. В видеоролике, выложенном на портале YouTube в декабре 2017 года, он заявил, что его посадили в тюрьму за то, что он писал о жестоком обращении с солдатами в азербайджанской армии. Намазов также сообщил, что провел полгода в одиночной камере. После этого он получил политическое убежище во Франции в 2010 году. // 112.ua